Ханой, , 11:26 — REGNUM С 10 по 12 октября во Вьетнаме пройдет выставка Metalex, в рамках которой более 500 различных брендов представят различные механизмы, станки и рабочие инструменты.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в выставке примут участие представители 25 государств. По мнению организаторов, а также представителей участвующих компаний, проведение этой выставки — отличная возможность договориться о развитии сотрудничества.

В числе принимающих участие стран — Индия, Китай, Таиланд, Сингапур, Япония, Республика Корея и др. Для вьетнамских компаний — это уникальная возможность познакомиться с передовыми технологиями и техническими характеристиками современных типов станков и др. представленными на выставке объектами.