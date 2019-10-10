Москва, , 11:25 — REGNUM Роспотребнадзору необходимо обратить пристальное внимание на три ключевые проблемы. Об этом заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова, сообщается на сайте контрольного органа.

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Первая проблема — проблема незавершенного строительства. За ведомством числится 24 незавершенных объекта с объемом вложений 3,4 млрд рублей. В их числе девять долгостроев и пять брошенных объектов.

Вторая проблема — дефицит рациона питания школьников. В 288 школах в 33 регионах России отсутствует организация питания. Также не обеспечены питанием учащиеся 380 профтехучилищ в 37 регионах.

Третья проблем — качество питьевой воды. В 83 субъектах РФ более 11 млн человек не обеспечены качественной водой, более 12 млн человек не обеспечены централизованным водоснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты.

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