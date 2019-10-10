Ханой, , 11:24 — REGNUM В 2020 году Вьетнам занял 67-е место в международном рейтинге конкурентоспособности, который ежегодно публикуется всемирным экономическим форумом (ВЭФ). В этом году в рейтинг включена 141 страна.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в этом году Вьетнам продвинулся на десять позиций. В 2018 году Вьетнам занял 77-е место в списке из 140 стран. Вьетнам стал наиболее быстрорастущей экономикой.

Наиболее высокий рейтинг Вьетнам получил в категории объем рынка. За этот критерий Вьетнам получил 72 балла и занял 26-е место в рейтинге.