Ярославль, , 11:21 — REGNUM В Ярославле судебные приставы арестовали особняк стоимостью более 14 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ярославском управлении Федеральной службы судебных приставов. Двухэтажное здание расположено в Заволжском районе Ярославля. По решению суда 67-летняя жительница Ярославля должна выплатить более 14 миллионов рублей своей коллеге. Недвижимое имущество выступало залогом в кредитном договоре с физическим лицом.

Арестованный особняк УФССП по ЯО

«Будучи уведомленной о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения судебного решения, гражданка не предприняла никаких мер для погашения долга. На исполнение в Заволжский отдел судебных приставов УФССП России по Ярославской области поступил исполнительный документ о наложении ареста на предмет залога — дом. Первоначальная стоимость арестованного имущества определена судом и составляет 14 295 520 рублей», — сообщили в Ярославском управлении ФССП.

Особняк будет реализован Росимуществом с публичных торгов.

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