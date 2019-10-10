Ханой, , 11:21 — REGNUM Отечественные вьетнамские компании демонстрируют более высокую динамику роста по сравнению с зарубежными компаниями, которые осуществляют свою операционную деятельность на территории Вьетнама.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», это сказывается на росте зарплат внутри компаний. В отечественных вьетнамских компаниях рост зарплат составил 8,9%, в то время как в зарубежных — 8,6%.

В то же время стоит отметить, что средний уровень зарплат в отечественных вьетнамских компаниях, несмотря на позитивную динамику, на 26% ниже, чем в зарубежных. Наиболее динамичный рост наблюдается в следующих отраслях: высокотехнологичное производство, торговля и производство химических средств.