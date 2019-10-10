Сеул, , 11:25 — REGNUM В третьем квартале 2019 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Южную Корею увеличился на 4,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале года объем прямых иностранных инвестиций увеличился до 4,3 трлн вон (~$3,6 млрд).

Известно, что объем инвестиций в новые отрасли промышленности, в частности в производство материалов, деталей и ИИ, увеличился в два раза до $1,5 млрд, в сферу услуг — на 37,5%, до $3,12 млрд, однако объем инвестиций в обрабатывающую промышленность, напротив, сократился на 68,2%, до $370 млн.

Специалисты отмечают, что объем инвестиций из США сократился на 22,5%, до $840 млн, из Китая — на 16,5%, до $160 млн. С другой стороны, объем инвестиций из стран Европы, напротив, увеличился на 25,2%, до $710 млн, из Японии — на 520%, до $590 млн.