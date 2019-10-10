Кито, , 11:16 — REGNUM Пауза в работе Трансэквадорской нефтепроводной системы (SOTE), вызванная протестами в Эквадоре, обернулась потерями в размере $12,8 млн. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

Работа SOTE была парализована 9 октября в 13:00 (21:00 мск) из-за низкого уровня подачи сырья. Остановка работы нефтепровода последовала за захватом посторонними лицами месторождений компании Petroamazonas, пояснили в министерстве.

Приостановить прокачку нефти решили после того, как объемы подачи упали до 30% от обычных значений. Финансовые потери специалисты оценили в $12,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Эквадоре, вызванные резким ростом цен на топливо, сопровождаются захватом нефтяных месторождений в провинциях Орельяна и Сукумбиос.

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