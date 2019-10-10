Ташкент, , 11:13 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее повышение эффективности государственного управления в сфере водного хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, на руководство Министерство водного хозяйства республики возложена персональная ответственность за качественную разработку Концепции развития водного хозяйства в 2020—2030 годах, поэтапное внедрение, начиная с 2020 года, механизмов покрытия водопотребителями части расходов водохозяйственных организаций по доставке воды, поэтапное снижение доли бюджетных средств в совокупном объеме расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию водохозяйственных объектов путем расширения привлечения иностранных инвестиций, займов и грантов.

Дано поручение довести долю земель, орошаемых с применением водосберегающих технологий, до не менее 10 процентов от общей площади орошаемых земель путем активного содействия производителям сельскохозяйственной продукции во внедрении водосберегающих технологий орошения, расширения производства современных систем орошения за счет привлечения частных инвестиций.

Также поручено сократить на не менее чем на 15 процентов эксплуатационные расходыв путем внедрения рыночных механизмов в области управления водными ресурсами, развития государственно-частного партнерства в сфере водного хозяйства, внедрить в практику не менее 10 научных и инновационных разработок по актуальным направлениям в сфере водного хозяйства.

«Повысить коэффициент полезного действия оросительных систем ежегодно не менее чем на 1 процент в среднем по республике путем принятия комплексных мер, направленных на модернизацию, реконструкцию и ремонт оросительных систем водного хозяйства с применением современных технологий», говорится в постановлении.

Также поручено сократить потребление электроэнергии на водохозяйственных объектах не менее чем на 10 процентов за счет широкого внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, а также внедрения эффективных методов регулирования режима работы насосных станций и сократить доли площадей засоленных земель до 45 процентов путем совершенствования механизмов ведения водно-солевого баланса, поддержания благоприятных уровней грунтовых вод, а также повышения эффективности мелиоративных работ.

Указано внедрить автоматизацию системы контроля и учета воды на 300 сооружениях и гидроузлах водного хозяйства за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в процессы управления объектами водного хозяйства и эксплуатации.

Постановление принято в целях дальнейшего совершенствования системы управления водными ресурсами и эксплуатации водохозяйственных объектов, обеспечения эффективности реализации проектов ирригации и мелиорации, внедрения рыночных принципов и механизмов в области управления водным хозяйством, а также развития науки в данной сфере.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 33-миллионном Узбекистане только 13,5 миллиона граждан страны подключены к центральному внутридомовому водоснабжению, при этом 7 миллионов (22% населения) обслуживаются уличными колонками, 8 миллионов (25%) вынуждены пользоваться альтернативными источниками водоснабжения, включая родники, реки, колодцы и другое, 3,3 миллиона (10,3%) зависят от привозной воды, доставляемой специальной техникой.

Особенно тяжелая ситуация в вопросе охвата населения централизованным водоснабжением наблюдается в Каракалпакии (не охвачен 51% населения), Наманганской (46%), Бухарской (51%), и Кашкадарьинской областях (53%)», отметил собеседник агентства.

Также сообщалось, что В Узбекистане присутствует большой износ коммунального оборудования и инженерных коммуникаций водоснабжения, в ремонте нуждаются 2 888, или 40% объектов водоснабжения.

Из этого количества в ремонте нуждаются 4 512 километров, или 32% водоводов, 19 753 километров (36%) водопроводных сетей, 567 километров (31%) канализационных коллекторов и 1 368 километров (25%) канализационных сетей.