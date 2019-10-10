Тегеран, , 11:11 — REGNUM Глава центра международного взаимодействия при министерстве науки Ирана Али Хуссейни заявил, что иностранцы — нерезиденты Ирана создали более 250 фирм, использующих знания и высокие технологии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, помимо предпринимателей Иран активно привлекает зарубежных экспертов для проведения исследований в различных областях знания. Он отметил, что из иностранцев, ведущих свою деятельность в Иране, около 23% работают в области фундаментальных наук, 20% — в гуманитарных и 4% — в медицине. При этом иностранные предприятия работают в основном в сферах биотехнологий нанотехнологий и производства композитов.

Али Хуссейни напомнил о том, что за последний год 1280 иранцев, прошедших обучение за границей, вернулись в Исламскую республику, чтобы вести в стране трудовую деятельность. «Более того, 93 человека, окончивших зарубежные университеты, запустили свои стартапы», — отметил чиновник.