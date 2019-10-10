Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2019 года проконтролировано более 189 тыс. тонн зерна, предназначенного для отгрузки на экспорт в 17 стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону

Основную часть экспортного зерна составляет ячмень, подсолнечник, пшеница. Львиная доля объема приходится на Казахстан — почти 107 тыс. тонн. На втором месте — Латвия (52 тыс. тонны), далее следует Азербайджан (почти 17 тыс. тонн).

С начала 2019 года Россельхознадзор в 40 случаях отказал в выдаче фитосанитарных сертификатов из-за зараженного зерна. Забракованные партии ржи, ячменя и подсолнечника заменили на безопасное продовольствие и отправили на экспорт.

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