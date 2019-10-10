Минск, , 11:20 — REGNUM Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн. Об этом сообщил 10 октября белорусский министр финансов Максим Ермолович, передает БелТА.

Он пояснил, что в 2019 и 2020 году потери составят по $400 млн. Переговоры с Россией о возможной компенсации потерь продолжаются, добавил министр.

«$800 млн с учетом потерь в 2019 году», — сказал Ермолович о потерях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года в России началась заключительная стадия налогового манёвра в нефтяной отрасли. До 2024 года в рамках этого механизма будут обнулены экспортные пошлины на нефтепродукты и увеличен налог на добычу полезных ископаемых. В Белоруссии полагают, что экономика страны понесет существенные потери, потому Россия должна их компенсировать.

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