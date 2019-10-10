Амстердам, , 10:49 — REGNUM Голландия обогнала Швейцарию и Германию в качестве самой конкурирующей экономики в Европе и вышла на первое место. Это следует из данных, обнародованных Всемирным экономическим форумом. Среди мировых экономик Голландия теперь занимает четвёртое место, пропустив вперёд только экономики Сингапура, США и Гонконга.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в Голландии растёт число инновационных предприятий, которые берут на вооружение новые технологии производства и модели бизнеса. Кроме того, голландские предприятия стали гораздо менее иерархическими и потому легче приспосабливаются к экономической динамике.

Вместе с тем отмечается, что по уровню инноваций Голландия отстаёт от ведущих экономик мира и занимает среди них всего лишь десятое место. По мнению экспертов, это связано с тем, что государство и частный сектор выделяют недостаточно средств на научные исследования. Кроме того, предприятия всё чаще испытывают трудности при поисках квалифицированных кадров, что отрицательно сказывается на экономическом росте.

В минувшем десятилетии развитию европейских экономик способствовала монетарная политика Европейского Центробанка, который снижал процентные ставки. Однако к настоящему моменту эта политика, похоже, достигла своих пределов.

Помимо этого, в последнее время замедлился рост производительности. Поэтому Всемирный экономический форум советует увеличить вложения как в человеческий, так и в материальный капитал путём структурных реформ и соответствующей денежной политике. При этом Форум предупреждает, что указанные меры возымеют действие лишь в том случае, если они будут сопровождаться инвестициями в систему образования и мерами по обеспечению правильного функционированию рынка труда.