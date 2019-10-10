Лондон, , 10:48 — REGNUM Новые торговые соглашения Великобритании с другими странами не смогут компенсировать ущерб, если Лондон откажется от беспошлинной торговли с Евросоюзом. Об этом заявил бывший министр финансов страны Филип Хаммонд газете Daily Telegraph.

Хаммонд раскритиковал утверждения сторонников Brexit о том, что после разрыва с ЕС Великобритания сможет заключать торговые сделки с любыми странами. По его словам, такие сделки имеют ограниченную потенциальную ценность.

Кроме того, переговоры по заключению соглашений скорее всего будут связаны с внутренними экономическими и политическими последствиями, сказал он.

Хаммонд возглавлял министерство финансов с 2016 по 2019 год и выступал за сохранение для Британии членства в Таможенном союзе ЕС. По его мнению, Лондон должен договориться с Брюсселем о беспошлинной торговле.

Читайте также: Глава Европарламента утверждает, что осталось лишь два варианта Брексита