Эр-Рияд, , 10:29 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Ssangyong Motor заключила соглашение о местной сборке в Саудовской Аравии с компанией Saudi National Automobiles Manufacturing (SNAM). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с этим соглашением компания SNAM будет выпускать спортивные модели Rexon Sports и Rexton Sports Cars Ssangyong в Саудовской Аравии в 2021 году. SNAM планирует производить до 30 000 единиц этих моделей в год.

Компании договорились о технической поддержке в ходе строительства завода и установки производственных мощностей после лицензионного соглашения. Кроме того, планируется продолжить последующие консультации. Например, обучение технического персонала по вопросам поставки и локализации деталей.

«Этот контракт имеет большое значение, поскольку он расширит долю рынка на Ближнем Востоке, обеспечит новые экспортные базы для будущего роста», — сообщил генеральный директор Ssangyong Motor.

Напомним, в настоящее время SsangYong Motor экспортирует свои модели внедорожников в Саудовскую Аравию. На экспорт идут флагманские G4 Rexton, Korando и Tivoli SUV.

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