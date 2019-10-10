Анкара, , 10:12 — REGNUM Турецкое предприятие Yeteknoloji AŞ занимается разработкой ствольных электромагнитных систем вооружений с 2008 года. На данный момент в Турции продолжаются тщательные испытания новейшей электромагнитной пушки ŞAHİ-209 Blok2, обладающей мощностью в 10 мДж и дальностью действия до 50 км.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, работы по размещению оружия на сухопутных платформах и кораблях завершатся в течение года, в настоящий момент компания занимается разработкой гиперзвуковых боеприпасов для орудия.

Испытания оружия проводятся при участии делегации специалистов из Управления оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики, Вооруженных сил, Главного управления безопасности, Командования внутренних войск, Совета машиностроительной и химической промышленности, технического университета OSTİM.