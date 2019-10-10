Казань, , 10:11 — REGNUM Арбитраж Татарии принял к производству банкротный иск к АО «Холдинговая компания «Ак Барс», которая управляет свыше 80 компаниями республики, работающими в разных сферах экономики. Иск начнут рассматривать 30 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 7 октября 2019 года московским ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина». Сумма претензий неизвестна.

«В заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) указана кандидатура арбитражного управляющего — Сергеева Никиты Михайловича, являющегося членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (адрес: 443 072, Самарская область)», — отмечается в материалах дела.

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Напомним, акционерное общество управляет свыше 80 компаниями, входящими в холдинг. Они работают в разных отраслях экономики — от агросектора до строительства и судостроения. В их числе и судостроительный завод АО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького». Коллектив холдинга — более 40 тыс. сотрудников. Компания была учреждена в 1998 году при участии одного из министерств Татарии. Её уставный капитал — 3,499 млрд рублей, совет директоров холдинга возглавляет заместитель премьер-министра РТ, руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

По данным на 30 сентября 2019 года, крупным акционером АО «Холдинговая компания «Ак Барс» являлось казанское ООО «Инвестиции и Консалтинг» (доля — 29,68%), принадлежащее ООО «Финансовая корпорация «Тимерхан» (владелец — глава республиканской общественной организации кряшен Иван Егоров).

Это не первая попытка обанкротить холдинг. В августе 2019 года аналогичный иск был подан московским кредитором — ООО «Мечел-Сервис», но он был возвращён заявителю.