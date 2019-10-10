Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии на заседании регионального правительства одобрен проект закона, предполагающий заключение дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита. Речь идёт о реструктуризации более 6,7 млрд рублей кредитов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседание правительства был вынесен законопроект для реструктуризации долговой задолженности путём заключения семи дополнительных соглашений между Минфином России и Кабинетом министров Чувашии в 2019 году. Реструктуризация будет проведена путем предоставления рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом сроков ее погашения до 2024 года включительно со следующими сроками погашения: в 2018 — 2019 годах — в размере 5% суммы задолженности ежегодно, в 2020 году — в размере 10% суммы задолженности, в 2021 — 2024 годах — равными долями по 20% суммы задолженности ежегодно с возможностью ее досрочного погашения.

По данным минфина Чувашии, в 2017 году республике реструктурированы бюджетные кредиты, выданные из федерального бюджета в 2015—2017 годах, в общей сумме 6723,2 млн рублей. В соответствии с новыми условиями Чувашия в 2018—2019 годах погашает бюджетные кредиты по 336,2 млн рублей ежегодно вместо 4131,9 млн рублей в 2018 году и 540,5 млн рублей в 2019 году.