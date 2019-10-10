Оренбург, , 10:01 — REGNUM Оренбургская область в течении пяти лет выплатит компании «Газпром межрегионгаз Оренбург» частями 660 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил и.о. заместителя директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов Равиль Тагиров.

Он отметил, что летом 2019 года с газовиками заключено соглашение о поэтапном погашении суммы недополученных доходов.

Напомним, правительство региона проиграло суд и согласно судебному решению должно выплатить газовикам около 700 рублей. В компании «Газпром межрегионгаз Оренбург» отметили, что тарифы на газ в период с 1 июля 2017 года — 1 июля 2020 года были занижены на 7%. В свою очередь в департаменте по ценам и регулированию тарифов заявили, что вынуждены были сдерживать рост тарифов в интересах населения. В противном случае, рост мог бы составить 30%.

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