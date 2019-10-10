Оренбург, , 10:00 — REGNUM В департаменте Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов прокомментировали ситуацию вокруг компенсации компании «Газпром межрегионгаз Оренбург» 660 млн рублей. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM и.о.заместителя директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов Равиль Тагиров, в 2015 году законодательство изменилось, что вело к корректировке категорий граждан, получающих услугу по газоснабжению. Тарифы утверждались так, чтобы не пострадали люди и в то же время было исполнено постановление правительства РФ об изменении индексов.

По словам Тагирова, тарифы на газ утвердили на уровне потолка, который был установлен на федеральном уровне. Газовики понесли убытки, которые сейчас компенсируют за счет областного бюджета.

«Естественно ежегодно была индексация тарифов. Она была с опережающим ростом. Мы пытались компенсировать убытки газовикам. Нам давали ориентировочно 2%, мы давали им 3% для того, чтобы частично компенсировать. Но их это не устраивало. Поэтому они обратились в ФАС. И ФАС нам сказал — привести в соответствие. Но для того, чтобы привести в соответствие, тарифы должны были вырасти на 30%. Это не допустимо», — подчеркнул Равиль Тагиров.

Напомним, в качестве компенсации недополученных с 2017 года доходов согласно решению суда из областного бюджета компании «Газпром межрегионгаз Оренбург» должны выплатить 660 млн рублей.

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