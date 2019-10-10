Шумихинский район, Курганская область, , 09:29 — REGNUM В Зауралье за срыв сроков ремонта водохранилища подрядная организация оштрафована на 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Курганской области.

Установлено, что администрация Стариковского сельсовета Шумихинского района заключила в 2017 году контракт с ООО «Мультипласт» на капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища стоимостью свыше 15 млн рублей. Объект должны были отремонтировать к ноябрю 2018 года.

Несмотря на затягивание срока сдачи на полгода в мае 2019 года ремонт сооружений был исполнен лишь на половину. Заказчик был вынужден расторгнуть контракт.

Затянутые сроки ремонта водохранилища лишили в итоге Стариковский сельсовет права получить субсидию из федерального бюджета в размере на 7 млн рублей, а также создали угрозу пожарной безопасности села.

Против ООО «Мультипласт» было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом…, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

По результатам рассмотрения дела суд оштрафовал подрядчика на 300 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.