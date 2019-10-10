Найроби, , 09:33 — REGNUM За первые шесть месяцев 2019 года общий объем экспорта Кении в Китай составил 74 млн долларов США по сравнению с показателем 43 млн долларов США за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Национального статистического бюро Кении.

По информации телерадиокомпании, Кения проводит агрессивную торговую и маркетинговую кампанию, ориентированную на потенциальных китайских покупателей. Кофе, чай и авокадо составляют часть продукции, экспортируемой из восточноафриканской страны в Китай, и Кения стремится разнообразить статьи экспорта, включив в него промышленные товары.

Напомним, что Кения стала первой африканской страной, которой разрешили экспорт авокадо в Китай. Данное соглашение было заключено на Втором форуме международного сотрудничества в области дорожного движения, проходившем в Пекине в мае.

Аналитики отмечают, что Китай обладает значительным потенциалом в качестве экспортного направления и, возможно, может стать одним из ключевых экспортных рынков страны, особенно для сельскохозяйственной продукции. Торговый дисбаланс между двумя странами сильно искажен в пользу Китая, на долю которого приходится 17,2% общего объема торговли Кении, отмечают в статистическом бюро.