Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM Индия опустилась на 68-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности в 2019 году. Об этом 9 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Эксперты ВЭФ высоко оценили экономический потенциал Индии с точки зрения макроэкономических показателей, стабильности финансового сектора и надёжности банковской системы. Примечательно, что Индия заняла третье место в мире по таким показателям, как размеры рынка и использование альтернативных источников энергии. Тем не менее, составители глобального рейтинга указали на недостаточно развитие информационных технологий, а также низкие показатели в сфере санитарии и здравоохранения.

Индекс глобальной конкурентоспособности публикуется Всемирным экономическим форумом ежегодно. Специалисты ВЭФ оценивают 12 групп показателей: качество институтов, состояние инфраструктуры, макроэкономические показатели, проникновение IT и современных коммуникаций, размер внутреннего рынка, потребительский рынок, рынок труда, финансовый сектор, динамика бизнес-развития, способность к инновациям, здоровье, образование и навыки. В этом году в рейтинг включили 141 страну.