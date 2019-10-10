Москва, , 09:17 — REGNUM В экономической зоне Суэцкого канала (Египет) будет построен уникальный производственный комплекс площадью 525 га для российских компаний. Первые резиденты российской промышленный зоны (РПЗ) смогут начать работу на площадке в 2022 году, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра.

Отмечается, что идея создания РПЗ обусловлена возрастающей глобальной конкуренцией в борьбе за перспективные рынки. Инициатива включена в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Промышленная зона позволит российским экспортерам и поставщикам локализовать свои производственные мощности в непосредственной близости от перспективных рынков стран Ближнего Востока и Африки.

«Согласно нацпроекту, первая фабрика РПЗ должна начать производить продукцию в 2024 году. Я считаю, что мы можем существенно ускорить сроки. Компании, которые готовы стать первыми резидентами промзоны в Египте, планируют развернуть производственные мощности и начать выпуск продукции уже в 2022 году», — сообщил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

После завершения строительства резиденты получат в распоряжение современную инженерную и коммунальную инфраструктуру, включая дороги, периметр безопасности, точки подключения водо‑ и электроснабжения. При этом производители смогут выбирать между базовой площадкой для проектирования собственной застройки и готовыми к обустройству производственными корпусами.

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