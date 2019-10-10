Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Снижение цен на нефть в 2020 году спрогнозировало министерство энергетики (Минэнерго) США. Доклад был размещен на сайте ведомства.

Эксперты Минэнерго отметили, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре вызвали сначала скачек цен на нефть марки Brent до $68 за баррель, но потом королевство смогло восстановить свои поставки, и это привело к снижению стоимости черного золота на $10.

В докладе сообщается, что в конце 2019 года средняя цена на нефть составит $59 за баррель, во втором квартале 2020 года снизится до $57.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак в интервью агентству Reuters сообщил, что в ближайшее время ожидает, снижение стоимости нефти будет до $50 за баррель, и он считает эту цену справедливой. Он также отметил, что российский бюджет 2019 года рассчитан исходя из цены $43 — 45 за баррель.