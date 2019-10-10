Дюссельдорф, Германия, , 08:56 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» в полной мере профинансирован участниками. Об этом главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек заявил журналистам в Дюссельдорфе.

Топ-менеджер компании, которая является немецким партнером Газпрома в рамках проекта, подчеркнул: подлежащих оплате сумм нет. Увеличения финансирования в планах нет, для завершения проекта осталось получить разрешение на строительство газопровода от властей Дании.

«Все материалы, трубы и так далее закуплены», — пояснил Ширенбек.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, последний подводный участок пройдет либо в исключительной экономической зоне Дании, либо — если датское правительство не даст своего ращзрешения — в нейтральных водах. Противниками проекта являются США. Так, министр энергетики США Рик Перри заявил, что «Северный поток — 2» нанесет по экономике Европы сокрушительный удар и поставит под угрозу её энергетическое разнообразие.

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