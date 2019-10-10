Москва, , 08:51 — REGNUM Товарооборот между Россией и Украиной в период за январь-август текущего года составил $8,278 млрд, что на 12,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года ($9, 484 млрд). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 10 октября Федеральной таможенной службой (ФТС).

По данным ФТС, Россия экспортировала на Украину на сумму $5 млрд — снижение на 14,6% ($5,862 млрд), а импортировала на $3,273 млрд — снижение на 9,6% ($3,621 млрд).

При этом доля товарооборота с Украиной в общем российском внешнем товарообороте снизилась с 2,1% в 2018 году до 1,9% в текущем.