Москва, , 08:42 — REGNUM Правительство России на заседании 10 октября рассмотрит вопрос предоставления Саратовской области дотации в размере 3,633 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Соответствующий проект распоряжения опубликован в материалах к заседанию.

Уточняется, что средства предлагается направить на финансовое обеспечение социально значимых расходов регионального бюджета. В частности, на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований, на завершение строительства проблемных домов, а также на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2017—2018 годах было достроено 20 домов, жильё получили более 2000 человек. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 домов. В реестре проблемных остаётся ещё 46 объектов.

На встрече с обманутыми дольщиками региона спикер Госдумы Вячеслав Володин в сентябре 2019 года говорил, что с помощью госкорпорации ДОМ. РФ планируется завершить 30 домов на 27 площадках. Причем в настоящее время по шести домам степень готовности фактически нулевая, а по четырем — полностью отсутствует проектная документация. Оставшиеся 16 проблемных домов будут достроены в рамках инвестиционных проектов в Саратовской области.