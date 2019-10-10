Красноярск, , 08:41 — REGNUM В Красноярске в сентябре 2019 года завершился капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в правительстве края, ссылаясь на информацию городской администрации.

Всего в текущем году в Красноярске капремонт провели в 284 домах.

«За последние две недели удалось также сократить отставание от графика выходов на объекты», — говорится в сообщении мэрии.

Сейчас работы продолжаются в 297 домах. До конца текущего года необходимо отремонтировать 674 дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс назвал ситуацию с проведением работ по капремонту в Красноярске «далёкой от идеала». В 2018 году городе должны были отремонтировать 390 домов, а отремонтировали всего 188, перенеся оставшийся объём работы на 2019 год.

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Вскоре в мэрии заявили, что отставание по графику капремонта сокращается. По состоянию на 19 сентября отставание от графиков было зафиксировано по 61 дому.

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