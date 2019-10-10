Москва, , 08:40 — REGNUM За первые восемь месяцев 2019 года в Россию было ввезено 196,7 тыс. легковушек, что на 5,7% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

С января по август 2019 года в нашу страну было ввезено легковых машин на сумму порядка 5,2 млрд долларов (около 337,43 млрд рублей). Стоит отметить, что в августе в Россию было ввезено 25,5 тыс. иномарок на сумму 650,4 млн долларов (около 42,2 млрд рублей).

Ввоз в РФ грузовиков в период с января по август 2019 года увеличился на 18,5%, до 18,6 тыс. автомобилей. Общая стоимость ввезённых машин составляет порядка 1,3 млрд долларов (около 84,36 млрд рублей). При этом 2,4 тыс. грузовых машин из этого числа были поставлены в Россию в августе 2019 года. Общая стоимость ввезённых грузовиков равна 124 млн долларов (около 8,1 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила, что иномарки для жителей России могут стать еще дороже. По её словам, Минпромторг России ищет варианты для сохранения локальным производителям машин компенсации утилизационного сбора и видит выход в повышении импортных пошлин, что может сказаться на стоимости иномарок.

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