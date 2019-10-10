Челябинск, , 08:24 — REGNUM На Южном Урале все региональные социальные учреждения с постоянным проживанием граждан готовы к переходу телевидения на цифровую трансляцию вещания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По данным регионального министерства социальной политики, во всех интернатах и домах для престарелых граждан и инвалидов необходимое оборудование установлено на телевизорах общего пользования и находящихся в отдельных комнатах.

Отметим, что всего в Челябинской области работают 108 подобных социальных учреждений.

Напомним, что на следующей неделе в Челябинской области телевизионное вещание будет переведено на цифровой сигнал.