Пекин, , 08:23 — REGNUM Китайский сектор услуг экспресс-доставки почтовых отправлений рос стремительно весь 2018 год, достигнув 50% от общемирового объема, сообщает 10 октября газета China Daily.

В общей сложности Китай обеспечил доставку 50,7 млрд посылок через экспресс-доставку в 2018 году, заняв первое место в мире по этому показателю уже пятый год подряд, отметил глава Государственного почтового бюро Китая Ма Цзюньшэн. Оборот почтовом секторе достиг за 2018 год 1,2 трлн юаней ($174,5 млрд), что ан 26,4% больше, чем годом ранее.

На рост экспресс-доставок повлияла также поддержка государством розничной онлайн-торговли, объем которой вырос до почти 7 трлн юаней. В этой сфере было создано более 200 тыс. рабочих мест. По словам Ма, нарастить объем доставляемых посылок и сократить сроки доставки помогают сортировочные роботы и автоматизированные линии.