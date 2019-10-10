Самара, , 08:18 — REGNUM Возможность строительства станции метро на набережной Волги рассматривают власти Самарской области. Об этом 9 октября сообщает 63.ru.

По сообщению издания, областные власти намерены внести изменения в проект планировки территории, которая находится в границах улиц Комсомольской, Фрунзе, акватории рек Волги и Самары. Отмечается, что это связано еще и с планами построить новую станцию метрополитена.

Журналисты издания отмечают, что сейчас местные власти осуществляют поиск подрядчика для выполнения данных работ, стоимость которых оценили в 6,9 миллиона рублей. Исполнитель должен будет закончить работы до 20 декабря текущего года.

Напомним, что на сегодняшний день в правительстве Самарской области рассматривают несколько вариантов застройки стрелки рек Волги и Самары. В октябре текущего года проект застройки поступил архитекторов из Франции, которые предложили построить семь зданий, выполненных в форме матрешек.