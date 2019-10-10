Вашингтон, , 08:17 — REGNUM За месяц простоя производства американская компания General Motors из-за забастовки рабочих получила убыток в более чем 1 млрд долларов, заявил вице-президент профсоюза автопроизводителей Терри Диттс. Об этом сообщается на странице журналиста DetroitNews Девида Шепардсона в Twitter.

Профсоюз выдвинул руководству компании требования по заработным платам, бонусам и медстраховкам, а также потребовал гарантии постоянного трудоустройства. Тем не менее топ-менеджеры не пошли на уступки рабочим. Вместо этого руководители автокомпании 6 октября ещё раз сделали профсоюзу предложение, которое ранее уже было отвергнуто.

Таким образом, ситуация между рабочими и руководством GM стала ещё напряжённее, а забастовка продолжилась.

Вместе с тем в компании заявили о готовности продолжать переговоры. Сообщается, что представители руководства автопредприятия встречаются с членами профсоюза каждый день.

Напомним, в США вследствии провала переговоров профсоюза с руководством General Motors об условиях нового трудового контракта началась массовая забастовка более 49 тыс. сотрудников автокомпании. Из-за протестных действий было закрыто 33 завода в девяти штатах и 22 предприятия по распределению запчастей.

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