В Алтайском крае, где стартовала IX Столыпинская конференция «Источники стратегии роста: выбор регионов», организовали стратегическую сессию «Приоритеты развития туризма Алтайского края до 2035 года», в рамках которой было заявлено, что в ближайшие 15 лет рост числа гостей коллективных средств размещения планируется увеличить вдвое, а рост объема платных услуг, предоставленных туристскими организациями и коллективными средствами размещения планируется утроить. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Барнаул, , 08:08 — REGNUM «В денежном выражении этот рост составит более 13 миллиардов рублей», — пояснил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Для достижения этих показателей в регионе намерены развивать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, игорную зону, а также туристские кластеры в муниципалитетах края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно рейтингу, составленному налитическим агентством ТурСтат, Алтайский край посетили 2,2 миллиона туристов (+3% по сравнению с 2017 годом), а Республику Алтай — 2,11 млн (+3%). Ранее в Алтайском крае заявили о намерении совсместно с «алтайским соседом» продвигать туристический бренд «Алтай».

Читайте также: Учёный предложил развивать туризм Алтае-Саянской горной страны