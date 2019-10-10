Томск, , 08:06 — REGNUM Наименьшая среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) цена на автомобильный бензин Аи-92 в сентябре 2019 года сложилась в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

Также, по данным статистиков, в Томской области в указанный период оказались самыми дешёвыми в Сибири бензин Аи-95 и газовое моторное топливо.

Приводятся данные, что в Томской области в сентябре текущего года литр бензина Аи-92 можно было приобрести за 40,45 рубля, Аи-95 — за 42,94 рубля. Цена газового моторного топлива в регионе — 14,02 рубля.

При этом самая высокая в Сибири цена на все виды моторного топлива зафиксирована в Туве. Литр Аи-92 здесь можно приобрести за 42,77 рубля, Аи-95 — за 43,55 рубля. Газовое моторное топливо отпускается за 30 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в сентябре текущего года по сравнению с августом снизились цены на бензин Аи-95 (на 0,2%) и выросли на бензин Аи-98 (на 0,1%).

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