Лондон, 10 октября 2019, 08:06 — REGNUM Электромобили не позволят сократить объём выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил британский журналист Джонатан Горналл в статье для издания Syndication Bureau.
По словам журналиста, главный вопрос заключается в следующем: откуда мы возьмём дополнительную электроэнергию, необходимую для зарядки электромобилей?
Горналл сослался на мнение экспертов их Союза Заинтересованных Учёных, которые считают, что при добыче и транспортировке природного газа выделяется значительное количество метана — компонента природного газа, — который нагревает планету в 86 раз более интенсивно, чем углекислый газ.
Напомним, согласно статистическому обзору мировой энергетики, проведенному нефтяной компанией BP в 2019 году, вклад солнечной и ветровой энергетики в мировое производство электроэнергии в 2018 году составил всего 9,3%. Уголь по-прежнему занимает лидирующие 38%, а его потребление продолжает увеличиваться, главным образом в быстро растущих экономиках Индии и Китая.
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