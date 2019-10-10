Лондон, , 08:06 — REGNUM Электромобили не позволят сократить объём выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил британский журналист Джонатан Горналл в статье для издания Syndication Bureau.

«Это может показаться нелогичным, но до тех пор, пока страны не станут получать большую часть своей электроэнергии за счёт солнечной, ветровой, атомной или гидроэнергетики, электромобили будут причинять планете столько же вреда, как и автомобили с бензиновым или дизельным двигателем», — заявил Горналл.

По словам журналиста, главный вопрос заключается в следующем: откуда мы возьмём дополнительную электроэнергию, необходимую для зарядки электромобилей?

«Вот факт, который вы не прочитаете ни в одной из глянцевых брошюр об электромобилях: в странах, которые используют природный газ для производства электроэнергии, внезапное и резкое увеличение использования электромобилей может привести к необратимой экологической катастрофе. Мы не сделаем мир чище, просто воздух станут загрязнять не выхлопные трубы автомобилей, а трубы электростанций», — говорится в статье.

Горналл сослался на мнение экспертов их Союза Заинтересованных Учёных, которые считают, что при добыче и транспортировке природного газа выделяется значительное количество метана — компонента природного газа, — который нагревает планету в 86 раз более интенсивно, чем углекислый газ.

«Короче говоря, нет уверенности в том, что природный газ выделяет меньше парниковых газов, чем уголь и нефть, поэтому массовое внедрение электромобиля может привести к серьёзным последствиям», — заключил журналист.

Напомним, согласно статистическому обзору мировой энергетики, проведенному нефтяной компанией BP в 2019 году, вклад солнечной и ветровой энергетики в мировое производство электроэнергии в 2018 году составил всего 9,3%. Уголь по-прежнему занимает лидирующие 38%, а его потребление продолжает увеличиваться, главным образом в быстро растущих экономиках Индии и Китая.

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