Магадан, Магаданская область, , 07:54 — REGNUM У неработающих предпенсионеров Магаданской области появилась возможность бесплатно учиться, при этом ещё и получать стипендию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной политики региона.

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Ведомство разработало программу «Старшее поколение» и первым включился в проект Хасынский округ — здесь три человека предпенсионного возраста осваивают новые профессии.

Стипендия в сумме 19 176 рублей выплачивается ежемесячно за дни фактического обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области активно идёт реализация нацпроекта «Демография», уже обучение прошли более тысячи людей предпенсионного возраста.