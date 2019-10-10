Красноярск, , 07:45 — REGNUM В Красноярском крае первые компенсационные выплаты дольщикам могут начать в декабре 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства.

В октябре депутаты краевого Заксобрания приняли закон «О Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства Красноярского края».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года в Красноярском крае появится Фонд защиты прав участников долевого строительства. Финансирование будет осуществляться через федеральный фонд защиты прав дольщиков за счёт взносов из федерального (75%) и регионального (25%) бюджетов.

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По словам министра строительства Красноярского края Сергея Козупицы, из 16 млрд рублей, направляемых из федерального фонда по всей стране, край получит около 2 млрд.

«Вместе с региональной долей средств это составит около 2,5 млрд рублей в 2019 году», — отметил министр.

После формирования регионального фонда наблюдательный совет федерального фонда решит, какие объекты в регионе будут достраивать. Также решится вопрос о выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья.

«Объекты будут достраиваться, либо, если это нецелесообразно, дольщикам предложат компенсацию. Средства выплатят в объёме рыночной стоимости квартиры на сегодняшний день», — объяснил Козупица.

Первые выплаты планируют начать уже в декабре 2019 года.