Барнаул, , 07:43 — REGNUM Власти Алтайского края в целях развития и продвижения на внешний рынок туристического бренда «Алтай» заявили о планах совместного в Республикой Алтай проведения событийных и выставочных мероприятий, а также разработки экскурсионных программ. Этот вопрос, как сообщает сайт регионального правительства, стал предметом обсуждения наIX Столыпинской конференции «Источники стратегии роста: выбор регионов».

«Важным является интегрирование туристского комплекса края в единое пространство с регионами Сибирского федерального округа и странами Большого Алтая», — поясняют чиновники Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Алтайский край и Республика Алтай вошли в ТОП самых популярных туристических городов и регионов России. Согласно рейтингу, составленному аналитическим агентством ТурСтат, Алтайский край за год посетили 2,2 миллиона туристов (+3% по сравнению с 2017 годом), а Республику Алтай — 2,11 млн (+3%).

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В сентябре 2019 года декан географического факультета опорного Алтайского государственного университета, доктор географических наук Александр Дунец опубликован в научном журнале статью, в которой говориться о перспективности развития трансграничного туризма. Речь идёт о территории в центре Азии, занимающей западную часть Южно-Сибирских гор, в которые входят Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саяны.

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