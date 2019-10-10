село Ашап, , 07:37 — REGNUM В Пермском крае за дробление закупок к административной ответственности привлечён главаадминистрации Ашапского сельского поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, выявлено пять контрактов чиновников с подрядчиком на общую сумму около 500 тыс. рублей. При этом конкурсные процедуры не проводились.

В отношении главы сельского поселения возбудили административное производство за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По результатам наложен штраф в 25 тыс. рублей.