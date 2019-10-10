Иркутск, , 07:21 — REGNUM Глава Приангарья Сергей Левченко инициировал поправки в закон «О государственных должностях Иркутской области». В соответствии с этим законопроектом, опубликованном на сайте «Электронный парламент», должностной оклад для губернатора Иркутской области устанавливается в размере 27 167 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Левченко irkobl.ru

Это повлечёт за собой увеличение окладов и других чиновников иркутского правительства. Кроме того, губернатор предлагает выплачивать премии не за отработанное время, а «за проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий, направленных на развитие Иркутской области и повышение благосостояния ее жителей». Как сообщает ИА «ИрСити», на рост окладов с 1 октября потребуется почти 15 млн рублей, на премиальный фонд — 17,4 млн рублей.

Напомним, в 2016 году многие чиновники по всей стране, в том числе и в Иркутской области, сократили себе зарплаты на 10 процентов.

«Мы сокращаем руководство, сокращаем заработную плату, начиная с губернатора, и сокращаем в министерствах», — заявлял в ноябре 2015 года Сергей Левченко. Тогда его оклад уменьшился до 18,8 тысяч рублей.

За 2018 год в доходах губернатора Иркутской области и его супруги произошли существенные изменения. В сравнении с 2017 годом, Сергей Левченко стал богаче более чем на 600 тысяч рублей. Задекларированный доход главы региона составил 5 550 997,59 рубля.

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