Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Введенные Соединенными Штатами пошлины на товары из Китая заставили Пекин обратить внимание на торговые проблемы, заявил глава минторга США Уилбур Росс, сообщает агентство Reuters.

«Мы не любим пошлины, более того — мы бы предпочли их не вводить, но после нескольких лет дискуссий и бездействия, пошлины наконец-то вынудили Китай обратить внимание на наше беспокойство», — заявил он.

При этом Росс подчеркнул, что заключить торговое соглашение между США и Китаем можно было еще 2,5 года назад, без всякого введения тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках промежуточной торговой сделки. Предполагается, что эта мера поможет Вашингтону достичь прогресса в дальнейших торговых переговорах с Пекином.

Читайте ранее в этом сюжете: США не исключают заключения валютного соглашения с Китаем