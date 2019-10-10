Якутск, , 07:05 — REGNUM Минвостокразвития разработает механизм привлечения инвестиций для модернизации старых генераций на Дальнем Востоке и в Арктике. Работы рассчитаны на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Ростове-на-Дону на электростанции прогремел взрыв — очевидцы

«Наше Министерство с Минэнерго России согласовали запуск для Арктики и Дальнего Востока отдельного механизма поддержки проектов по частным инвестициям в модернизацию старых дизельных электростанций. На реализацию уйдёт пять лет», — озвучил замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

В проекте должны использоваться возобновляемые источники энергии или местное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв, волна повредила соседние жилые дома. Пожар быстро потушили.