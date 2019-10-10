Урумчи, Китай, , 06:56 — REGNUM Передвижной госпиталь, построенный на основе поезда с шестью вагонами вышел из столицы Синьцзяна города Урумчи на северо-западе Китая предоставлять медицинские услуги рабочим в отдаленных районах региона, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Поезд экипирован современным медицинским оборудованием и инструментами, включая автоматизированный биохимический анализатор, а также автоматический анализатор мочи, кабинет ультразвуковых исследований, кабинет снятия электрокардиограммы, а также кабинет для исследования минеральной плотности кости и смотровой кабинет, сообщил заместитель директора Института контроля и профилактики заболеваемости компании China Railway Urumqi Group Ся Юй.

За три месяца работы поезд пересечет весь Синьцзян и посетит десятки станций, включая Турман, Алашанькоу, Хоргос, Аксу, Кашгар и Хотан, где сотрудники Китайских железных дорог смогут получить медицинскую помощь. Особенно это касается тех, кто работает в очень удаленных районах. Помощь будут оказывает 40 медработников, которые смогут осматривать до 150 человек в день. Планируется оказать помощь примерно 10 тыс. человек за время поездки.