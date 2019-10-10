Курган, , 06:52 — REGNUM Курганскую область в 2018 году посетило больше туристов, чем планировалось. Этому способствовало увеличение числа организаций, предоставляющих туруслуги, а также активная работа правительства региона, считает заведующая отделом развития туризма департамента экономического развития Зауралья Марина Щербакова.

В 2018 году планировалось, что Курганскую область посетят 143 тысяч туристов, однако приехали 156 тысяч. В регионе получил развитие событийный, медицинский и охотничий туризм.

Стратегия развития туризма в регионе позволила провести в 2019 году несколько крупных мероприятий, которые привлекли в Курганскую область большое количество гостей. А именно, Крестовская ярмарка, «День сырка», фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки».

Марина Щербакова отметила, что в 2019 году Курганская область участвовала в ежегодной национальной премии в области событийного туризма и стала финалистом в номинации по Приволжскому и Уральскому федеральным округам, заняв третье место.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Нидерландов едут в Курган за дешёвой стоматологией и массажем