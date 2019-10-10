Пекин, , 06:31 — REGNUM Сектор интернет-услуг в Китае продолжает мощно расширятся, демонстрируя двухзначные темпы роста как прибыли, так и оборотов за первые восемь месяцев 2019 года, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Общая выручка сектора достигла 752,2 млрд юаней (около $106,4 млрд) в период с января по август, что на 20,9% выше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Деловая прибыль составила 70,9 млрд юаней, что на 32,7% выше, чем за аналогичный период 2018 года. В то же время затраты сектора на НИОКР достигли 31,3 млрд юаней, что на 21% выше, чем годом ранее.

Информационные услуги продемонстрировали самый сильный рост в данном секторе обеспечив доход в размере 459,8 млрд юаней или 65,9% от общего дохода. Интернет-сектор стал ключевым компонентом «новой экономики» Китая, поскольку страна переориентируется на технологии и потребление.

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