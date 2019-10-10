Анадырь, , 05:55 — REGNUM Самый высокий уровень смертности населения трудоспособного возраста в 2018 году отмечается в Чукотском автономном округе, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных мониторинга экономической ситуации в РФ от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте и Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара.

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Согласно исследованиям, к регионам с максимальным уровнем смертности в возрасте 16−54/59 лет относятся Чукотка — 955 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, Кемеровская область — 704, Тува — 683, Карелия — 678, Колыма — 663, Иркутской области — 655, Приамурье и Псковская область по 654.

Как сообщало ИА REGNUM, низкий уровень смертности зафиксирован в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Москве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком автономном округе и Северной Осетии.