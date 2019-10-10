Петропавловск-Камчатский, , 05:45 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Камчатского края предлагают на стадии проектирования детских садов и школ для районов Крайнего Севера предусматривать автономное отопление. Своё предложение они направили в Минстрой РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В столице Чукотки отопление дадут раньше обычного

По мнению народных избранников, «автономка» в межотопительный период позволит не допускать холодных температур в учреждениях образования.

«Было бы целесообразно новые учреждения дошкольного и школьного образования строить уже с такими системами. Проект передовой, нигде в стране ещё не опробован. Рассчитываем на положительную реакцию правительства страны», — сказал спикер Заксобрания Валерий Раенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Дальнего Востока отопительный сезон начинается раньше, чем в целом по стране. Есть такие населённые пункты, которые получают тепло практически круглогодично.