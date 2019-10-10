Якутск, , 04:22 — REGNUM Все дорожные работы по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги» в Якутске будут завершены до конца октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До 31 октября подрядные организации должны закончить все намеченные дорожные работы — было озвучено на совещании по реализации нацпроекта в правительстве Якутии. При этом подрядчики работают в 2−3 смены.

«Никто не даст вам сорвать нацпроект», — сказал зампредседателя правительства республики Алексей Колодезников.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске до конца в 2019 года будет построено 25,8 км новых дорог и три мостовых перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, водители автомашин проигнорировали просьбу дорожников не ехать сразу по свежеуложенному асфальту на Хатын-Юряхском шоссе в Якутии. В результате участок дороги оказался повреждён.