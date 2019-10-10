Казань, , 04:02 — REGNUM Конкурсный управляющий банкрота «ИнтехБанка» выставил на продажу основное здание в Казани. Объект общей площадью 1 917,1 кв. м с земельным участком и свыше 3 тыс. неотделимых улучшений планируется продать за 155,321 млн рублей, а если на данную сумму покупателя не найдут, то стоимость будет снижаться. Торги стартуют с 16 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо трёхэтажного здания на улице Шигабутдина Марджани, 24 в Казани в состав лота входит участок площадью 730 кв.м. Административное здание является памятником истории и культуры, здесь в 1873 году располагалась Казанская учительская семинария. Покупатель должен будет заключить охранное обязательство. Торги продлятся до 22 октября.

Лот выставляют на продажу повторно, так как год назад покупателей на него так и не нашлось.

Помимо основного здания, управляющий пытается продать ещё ряд объектов, принадлежащих банку. Среди них — здания и помещения в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске.

Напомним, «ИнтехБанк» был признан банкротом следом за другим республиканским банком — «Татфондбанком». Оба были лишены лицензии 3 марта 2017 года, банкротом первый стал уже 12 апреля того же года. Одновременно с конкурсным производством идёт расследование уголовных дел, связанных с хищением. На начало сентября 2019 года у банка были обязательства перед 3556 кредиторами на общую сумму свыше 26,12 млрд рублей.